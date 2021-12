Ruszają Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych i szybkich w Katowicach. Dziś w Spodku rywalizowało ponad sześciuset młodych szachistów

Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych i mistrzostwa Europy w szachach szybkich odbędą się w najbliższy weekend w katowickim Spodku. Na liście zgłoszeń do piątkowych mistrzostw w szachach błyskawicznych jest 532 zawodników reprezentujących 21 krajów. Z kolei w sobotę i niedzielę, gdy odbędą się mistrzostwa w szachach szybkich, w Spodku pojawi się 578 szachistów z 22 krajów. W Spodku obecnych będzie wielu arcymistrzów, m.in. najbardziej znany polski szachista Jan Krzysztof Duda, czy katowiczanin Daniel Sadzikowski.

Dzień przed rozpoczęciem zmagań w mistrzostwach Europy w szachach błyskawicznych w Spodku odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach.

– Płyta katowickiego Spodka to historyczne miejsce w ogóle dla polskiego sportu, więc tym bardziej się cieszę, że dzieci które dopiero co zaczynają swą przygodę ze sportem miały okazję w takim miejscu rywalizować – mówi Łukasz Turlej, wiceprezydent Światowej Federacji Szachowej. – Gdy wrócą do domów, do rodziny, to będą miały co opowiadać przy świętach i z pewnością zrobi to wrażenie na bliskich i znajomych. Jako organizatorzy mistrzostw Europy bardzo się cieszymy, że jest możliwość zorganizowania takiego turnieju tuż przed imprezą mistrzowską. Nie jest łatwo je przeprowadzić z punktu widzenia logistycznego, szczególnie w dzisiejszych czasach, dlatego bardzo się cieszymy, że były tak udane.