Ruszyła budowa skateparku w Więcborku - zdjęcia. Dzieci i młodzież nie mogą się doczekać

W styczniu rozpoczęła się budowa więcborskiego skateparku. Będzie to plac rekreacyjno-sportowy o powierzchni 412 metrów kwadratowych przeznaczony do jazdy deskorolkach, rowerach, rolkach i hulajnogach. Zajmować go będzie betonowa płyta główna typowego skateparku. Koncepcja przewiduje też alejki, budowę ścieżki z kostki betonowej pozwalającej na dojście do obiektu, zagospodarowanie przyległego terenu zielonego i montaż małej architektury. Skatepark będzie oświetlony i monitorowany.

Całość kosztować będzie 1,5 mln zł, z czego 980 tys. zł to dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Skatepark ma zostać oddany do użytku latem 2024 roku. Będzie to atrakcja nie tylko dla mieszkańców Więcborka, ale i turystów.