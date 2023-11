Napisała: "Kochani, to co przeżywam jest niczym w porównaniu z tym jak cierpiały NASZE (moje i Wasze) alpaki, żywcem trawione przez ogień. Muniek - lama, nazywany przeze mnie hrabią, zginął kłuty wielokrotnie ostrym narzędziem, ran było tyle, że podczas sekcji nie dało się rozpoznać jego płci..."

W ubiegły tygodniu pisaliśmy o bestialskim mordzie na zwierzętach z Ostrówka. Ktoś zabił tam 10 alpak i lamę. Informowaliśmy, że ktoś poderżnął gardła, następnie zawlókł do budynku i podpalił 10 alpak, tzw. koników andyjskich i lamę. Spłonęły łącznie dwa zabudowania - jedno, pełniące funkcję stodoły, a drugie służące jako świetlica do zajęć warsztatowych. W zagrodzie bowiem, oprócz rancza, na którym trzymane były egzotyczne zwierzęta, odbywały się wcześniej zajęcia z udziałem dzieci, organizowano warsztaty terapeutyczne.

Jak się dowiedzieliśmy, po tragicznym zdarzeniu z właścicielką "Wyspy Perperuny" kontaktowało się wiele osób oferując m. in. pomoc. Wspomniała o tym także w facebookowym wpisie.

"Dziękuję za tysiące ciepłych słów, dziękuję za to, że dajecie mi siłę na planowanie odbudowy. W podzięce za piękne chwile spędzone z Francescą, Matyldą, Klarą, Balbiną (wszystkie były w ciąży), Bostonem, Liptonem, Szarym, Martim, Muńkiem i maluszkami Mikołajkiem i Bonusem, odbudujemy. Obiecuję. Jestem Wam i im to winna" - czytamy.

Na zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/7wkcd2) trwa już zbiórka środków na odbudowę "Wyspy Perperuny" w Ostrówku.

Aby zachęcić do wpłat napisano tam: "Daria (właścicielka ośrodka w Ostrówku - przyp. red.) i jej zwierzęta wiele razy służyły nam pomocą,(...), teraz to im trzeba pomóc. Postarajmy się i odbudujmy to piękne miejsce na naszej mapie".