Ruszyła zbiórka na rehabilitację Kamila Sadłakowskiego z okolic Radzynia Chełmińskiego w powiecie grudziądzkim

Kamil Sadłakowski z Radzynia Chełmińskiego w powiecie grudziądzkim potrzebuje pieniędzy na rehabilitację

Marlena Wiśniewska, narzeczona Kamila przekazała nam w listopadzie 2020 r., że 27-letni obecnie Kamil Sadłakowski 22 lipca 2020 r. uległ wypadkowi w pracy - drut od piorunochronu wbił się Kamilowi do głowy, tuż przy oku, na głębokość kilku centymetrów, wbijając się do mózgu. Doszło wtedy do krwotoku wewnętrznego, a wskutek urazu mózgu Kamil Sadłakowski doznał porażenia lewej ręki oraz głębokiego niedowładu lewej nogi. Na oddziale intensywnej terapii, będąc w śpiączce, przeszedł operację oka, która, na szczęście, zakończyła się sukcesem. Wskutek odniesionych obrażeń Kamil ma obecnie problemy z poruszaniem lewą ręką i lewą nogą. Aby przywrócić mu sprawność, potrzebna jest rehabilitacja.