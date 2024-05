Ruszyły zawody Otylia Swim Cup. Otylia Jędrzejczak: Chcemy, by dzieci bawiły się rywalizacją

Otylia Jędrzejczak podkreśla, że zawody Otylia Swim Cup są inne, niż wszystkie. – Bardzo się cieszę, że dzieci, gdy przyjeżdżają na nasze zawody, nie tylko myślą o wynikach, a przede wszystkim o tym, że mają szansę się z kimś spotkać, wygrać fajne nagrody, spędzić przyjemnie czas. Dzięki naszemu sponsorowi marce Koral dzieci mają szansę po prostu zanurzyć się w lodach. To jest świetne połączenie zabawy, uśmiechu i radości. A wiem, że na początku przygody ze sportem liczy się właśnie ta zabawa, przyjemność, uśmiech. Otylia Swim Cup realizowany jest od 2015 roku i zawodnicy, którzy dzisiaj znajdują się w kadrze narodowej i szykują się do wyjazdu na igrzyska olimpijskie też na tych zawodach startowali – podkreśla mistrzyni olimpijska z Aten.

W sobotę z uczestnikami Otylia Swim Cup spotkała się nie tylko Otylia Jędrzejczak, ale również najbardziej znana obecnie kaliska pływaczka Julia Maik, która wystąpi w najbliższych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. – Dociera to do mnie bardzo powoli. Teraz jesteśmy w ciężkim treningu. Oczywiście wiem, że się szykuję do tego startu, ale jest to dla mnie jednak trochę nie do uwierzenia. Nie mogę się doczekać – mówi Maik.

Pływaczka KKS Włókniarza 1925 Kalisz podkreśla, że dla dzieci uczestniczących w Otylia Swim Cup możliwość spotkania Otylii Jędrzejczak, największej gwiazdy w historii polskiego pływania jest bardzo ważna. – To, że jest tutaj pani Otylia daje im dodatkowego kopa. Sama pamiętam moje pierwsze zawody, gdy pani Otylia dekorowała najlepszych na podium i pamiętam, jakiego dało mi to kopa. W Kaliszu mamy sporo utalentowanych młodych pływaków, a do tego mamy teraz super obiekt, dzięki czemu dzieci mogą się rozwijać. Mamy też świetnych trenerów w klubie i dzieci cały czas idą do przodu. Super jest na to patrzeć – dodaje.