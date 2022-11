Rynek nieruchomości. Spadł popyt na mieszkania, także w Kujawsko-Pomorskiem

- Nie sprzedałem ani jednego domu w tym miesiącu - mówią wybrani pośrednicy nieruchomości nie tylko w naszym regionie. To, co dzieje się na rynku, temu winne.

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w ciągu roku zmieniła się nie do poznania. Jesienią 2021 ofert było niewiele, za to kupujących wielu. Niektórzy, gdy tylko pojawiała się nowa oferta na stronie internetowej, jeszcze tego samego dnia umawiali się z pośrednikiem czy deweloperem na oglądanie. Jeżeli mieszkanie im się spodobało (a zamierzali posiłkować się kredytem przy zakupie), nazajutrz zaczynali kompletować dokumenty do banku. Nawet nie za bardzo negocjowali cenę ze sprzedawcą. Mieli bowiem świadomość, że w przypadku ich rezygnacji, na to lokum szybko znaleźliby się inni chętni. Obecnie widać raczej pospolite zniechęcenie. Ofert sprzedaży jest wysyp, lecz mało kto decyduje się na zakup - zwłaszcza na kredyt. Skutek taki, że niektórzy właściciele mieszkań, którzy wystawili je przykładowo pod koniec wakacji, nie mieli do tej pory ani jednego nawet potencjalnego klienta.

Popyt na mieszkania w dół

Czynników spadku zainteresowania zakupem nieruchomości jest kilka. Wśród głównych wymienia się pogarszanie się sytuacji głównie przez trudną sytuację kredytową. Październikowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznaczała koniec serialu podwyżek, który rozpoczął się w październiku 2021 roku. Wyższe stopy procentowe to droższe kredyty (czytaj: więcej do spłaty) i niższa zdolność kredytowa Polaków. Ci, którzy zamierzali kupić mieszkanie na raty, znaleźli się w potrzasku. Parę miesięcy temu dostaliby pozytywną odpowiedź z banku na wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego. Dzisiaj bank już by się nie zgodził.

Klientów brak

Nie do śmiechu jest również tym, którzy zdążyli nabyć nieruchomości po taniości. To znaczy, gdy kredyty przez ostatnie lata należały do wyjątkowo tanich. Podwyżki stóp procentowych sprawiły, że inwestorzy muszą oddawać do banku nawet ponad 2000 zł wyższe raty co miesiąc. Dochodzą rosnące koszty życia, powodowane inflacją. Osoby, których nie stać na spłatę rat za dom lub przeczuwają, że nie będzie ich stać, próbują sprzedać cztery kąty. Tyle że teraz z marnym skutkiem.

Pod koniec 2022 popyt może spadać szczególnie na rynku domów i większych mieszkań. Tak wynika z badania, które przeprowadził portal ogłoszeniowy Nieruchomosci-online .pl. Agenci największe prawdopodobieństwo spadku cen ofertowych w czwartym kwartale tego roku dostrzegają w przypadku domów (59 proc. opinii) i większych mieszkań (58 proc.). Ceny kawalerek i działek raczej się nie zmienią.

Sprzedaż domu

W dwóch kategoriach, czyli domów i mieszkań posiadających większe powierzchnie, jak przekonują analitycy portalu, istnieje także największe prawdopodobieństwo spadku cen ofertowych. Ceny małych mieszkań, zatem przeważnie kawalerek, powinny ustabilizować się na aktualnym poziomie. Zdaniem autorów opracowania, działki budowlane także nie potanieją. Chętni na nie są ci, którzy myślą o inwestycji w ziemię jako o tej, która i tak przyniesie korzyści.