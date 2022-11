Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Jest się czym chwalić czy żalić?

Na koniec października mieliśmy w regionie 54 472 bezrobotnych. Tak wynika z nowego zestawienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. - Było to o 102 osoby więcej niż w końcu września bieżącego roku, ale o 7720 osób mniej niż w październiku 2021 - podkreślają w urzędzie.

- Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do września wystąpił w 12 powiatach województwa: od 2 osób w powiecie inowrocławskim i Włocławku do 132 w Grudziądzu - informuje WUP. - W 11 powiatach odnotowano natomiast wzrost liczby bezrobotnych, od 2 osób w powiecie żnińskim do 150 w Bydgoszczy.

Mamy 7,2-procentową stopę bezrobocia. Przez lata zajmowaliśmy 2. lub 3. miejsce w niechlubnym rankingu 16 województw posiadających najwyższą stopę. Teraz jest trochę lepiej, ponieważ zajmujemy 5. miejsce, ale do średniej krajowej (5,1 proc.) jeszcze nam daleko.