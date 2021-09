Rypin zorganizuje otwartą debatę na temat szczepień przeciw COVID-19

Powiat rypiński zajmuje 126 miejsce w rankingu szczepień we wszystkich powiatach.

– Chcąc zadbać o jak największe bezpieczeństwo i świadomość mieszkańców, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w otwartej debacie dotyczącej rezultatów podania szczepionek – mówi Marcin Krępeć ze Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Dyskusja jest zaplanowana na 22 września o 12.00 w Rypińskim Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 8.

– Szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie przyjęli szczepionki i mają subiektywne obawy lub zastrzeżenia co do jej przyjęcia. W trakcie trwania wydarzenia, wszyscy chętni będą mogli zadawać pytania do zaproszonego gościa – dodaje Marcin Krępeć.