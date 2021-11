Rypinianin Natan Grzybowski w finale „You Can Dance - Nowa Generacja” Tomasz Błaszkiewicz

W niedzielę 21 listopada rypinianin Natan Grzybowski awansował do finału programu telewizyjnego "You Can Dance - Nowa Generacja". To kolejny sukces utalentowanego tancerza, która ma już na swoim koncie tytuły mistrza świata.