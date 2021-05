Rzepak nadrabia zaległości, Polska kwitnie na żółto. Zbliża się konferencja KPODR - Eurorzepak 2021 [zdjęcia]

Inowrocław. Policjanci zlikwidowali sporą plantację konopi oraz rekwirowali sprzęt i susz marihuany [zdjęcia]

Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy i Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przejęli w gminie Dąbrowa Biskupia ponad tysiąc krzaków konopi indyjskich, blisko 3 kg suszu marihuany oraz sprzęt do uprawy roślin. Zarzuty usłyszało dwóch zatrzymanych do śledztwa mężczyzn. Grozi im kara do 12 lat więzienia.