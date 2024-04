Są pieniądze na Młyn Energii w Grudziądzu. Są też chętni, aby prace wykonać. Zobacz jak ma wyglądać

Są pieniądze na utworzenie Młyna Energii w Grudziądzu

W ostatnich dniach Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego i Małgorzata Sadowska-Rodziewicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu, podpisali umowę o dofinansowanie prac dostosowujących Młyn Górny do funkcji kulturalno-edukacyjnych. A to kwota niebagatelna bo chodzi o niemal 50 mln zł z unijnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Całą inwestycja ma natomiast kosztować 75,7 mln zł brutto.

Co z Centrum Nauki "Młyn Energii" w Grudziądzu? Powstać ma do końca 2026 roku

Aż pięć firm chce budować Młyn Energii w Grudziądzu

Oferty w tym przetargu złożyło aż pięć firm. Za wykonanie prac życzą sobie one od ok. 52,5 mln zł do ok. 64,4 mln zł. Na sfinansowanie tych robót przeznaczono ponad 54,4 mln zł, więc najtańsza z ofert mieści się w tej kwocie.

Młyn Górny w Grudziądzu niszczał przez wiele lat

Budynek Młyna Górnego w Grudziądzu to niezwykle cenny zabytek. Powstał w 1404 roku, a około 20 lat temu został opuszczony. O konieczności jego zagospodarowania mówi się od dawna. Przed laty miało to zrobić Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, które w 2017 r. przejęło obiekt z rąk prywatnych, ale na pomysłach się skończyło. W 2020 r. miasto przekazało (na zasadzie zamiany nieruchomości) budynek urzędowi marszałkowskiemu z przeznaczeniem na placówkę kulturalno-edukacyjną. Od tego czasu powstawały projekty, a sam obiekt nadal niszczał. I to tak bardzo, że w październiku 2022 roku w trybie interwencyjnym trzeba było wykonać prace zabezpieczające obiekt. Ponieważ ściana mogła się zawalić, budynek został spięty pasami, a we wnętrzach zdemontowano część elementów zagrażających bezpieczeństwu. Na zabezpieczenie budynku wyłożono ok. miliona złotych, a na zabezpieczenie ściany jeszcze 720 tys. zł. Pisaliśmy wówczas: Grudziądzki zabytek się rozpadał! Zdjęto dach z Młyna Górnego na kanale Trynka