Przejazd kolejowy w Białym Borze w gminie Grudziądz od 8 do 12 kwietnia zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów i pociągu. Wyznaczono objazd

Przejazd kolejowy w Białym Borze w gminie Grudziądz (skrzyżowanie drogi krajowej nr 55 i drogi powiatowej nr 1395C) prowadzący m. in. do fabryki świeczek i centrum dystrybucyjnego "Biedronki" zostanie zamknięty od 8 do 12 kwietnia. Powodem jest remont nawierzchni przejazdu kolejowego. Wyznaczono objazdy. Sprawdź.