Są wolne etaty w Straży Miejskiej we Włocławku. Trwa nabór. Zdjęcia, wideo

Komendant Straży Miejskiej we Włocławku w lipcu 2023 roku ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej konkurs na cztery wolne stanowiska urzędnicze strażnika miejskiego. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Komendy Straży Miejskiej we Włocławku, w sekretariacie w godz. od 8 do 14 lub pocztą na adres: Straż Miejska ul. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek, w terminie do dnia 22 sierpnia 2023 roku do godz. 9 włącznie.

- Zachęcam wszystkich chętnych, warto spróbować. Myślę, że ta praca jest na tyle ciekawa i interesująca, że osoby, które mają w sobie iskrę pracy na rzecz innych ludzi w tej pracy na pewno się spełnią - mówi Dariusz Rębiałkowski, rzecznik straży miejskiej, dodając, że by móc ubiegać się o stanowisko aplikanta straży miejskiej trzeba mieć m.in. ukończone dwadzieścia jeden lat, obywatelstwo polskie, nienaganną opinię oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej.