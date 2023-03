Sam sobie możesz wyliczyć przyszłą emeryturę. Oto jak działa nowy kalkulator emerytalny Małgorzata Stempinska

Z kalkulatora mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie mają jeszcze przyznanego świadczenia emerytalnego. nadesłane przez ZUS Oddział w Bydgoszczy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy kalkulator emerytalny. Pozwala on samodzielnie wyliczyć przyszłą emeryturę nawet wtedy, gdy planujemy przejść na nią w bieżącym roku. Można też podejść do placówki ZUS do doradcy emerytalnego, który wyliczy przyszłe świadczenie.