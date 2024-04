Samochód spłonął w Szynwałdzie. A kierowca... całkowicie pijany! Co mu grozi?

W niedzielę, 14 kwietnia funkcjonariusze grudziądzkiej grupy SPEED obsłużyli interwencję związaną z pożarem samochodu. Dostali oni zgłoszenie, że w miejscowości Szynwałd płonie auto osobowe. Po udaniu się na miejsce zdarzenia funkcjonariusze na miejscu zastali strażaków, którzy dogaszali samochód marki Aixam. Na miejscu zdarzenia znajdował się także kierowca auta osobowego - 26-letni mieszkaniec gminy Łasin.

Kierowca oświadczył, że podczas jazdy poczuł zapach spalenizny, przez co zatrzymał się, by sprawdzić, co dzieje się z samochodem. Okazało się, że najprawdopodobniej w komorze silnika zaczął rozwijać się pożar. Wraz z pasażerem podjęli próbę gaszenia, lecz zanim na miejscu pojawiła się straż pożarna, pojazd spłonął niemal w całości.

Policjanci w trakcie legitymowania wyczuli od kierowcy woń alkoholu. Po przebadaniu okazało się, że jest on w stanie nietrzeźwości. Wydmuchał blisko 1,3 promila alkoholu!

Teraz przed sądem odpowie za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.