Samochód wylądował na polu, motocyklista w rowie, a ktoś podpalił drzewo. Tak minęła majówka w powiecie brodnickim

W sobotę, 30 kwietnia ok. g. 9 w Jabłonowie-Zamku 70-letni mężczyzna kierujący samochód marki hyundai przez nieprawidłowo wykonany manewr skręcania uderzył w jadące audi a4, które prowadził 30-letni mężczyzna. Audi wskutek uderzenia wylądowało na polu. Na szczęście, nikt nie odniósł obrażeń. Jak dowiedzieliśmy się od asp. Michała Tatkowskiego, zastępcy oficera prasowego

Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy, 70-latek został ukarany przez brodnickich policjantów mandatem karnym. Po ok. 3 godzinach od zdarzenia usunięto audi z pola, a hyundaia z pobocza drogi.

W niedzielę, 1 maja ok. g. 14.20 na trasie Ciche-Partęczyny 27-letni motocyklista kierujący hondą na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków na drodze, wskutek czego doszło do przewrócenia pojazdu na bok. Lekko ranny kierowca i jego pasażer zostali zabrani przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala. Na miejscu obecni byli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brodnicy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie.