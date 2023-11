Sanatorium za darmo - takie są zasady. Mamy listę osób uprawnionych. Oni mogą wyjechać do sanatorium za darmo Agnieszka Kasperek

Sanatorium to miejsce, w którym chory może odzyskać sprawność po urazie czy zdrowie po przebytej chorobie. W Polsce jest wiele uzdrowisk oferujących zabiegi na najwyższym poziomie. Jedne z bardziej znanych to uzdrowiska w takich miastach, jak Ciechocinek, Lądek-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Namysłów. Do sanatorium można wyjechać za darmo osoba, która posiada skierowanie NFF. Jednak kolejki oczekujących na pobyt w uzdrowisku są bardzo długie. Jak zatem wyjechać do sanatorium za darmo bez długiego oczekiwania? Mamy listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w sanatorium. Zobacz.