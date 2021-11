Schody prowadzące do Muzeum Handlu Wiślanego w Grudziądzu. Hit czy kit? [zdjęcia] Piotr Bilski

Schody prowadzące do Muzeum Handlu Wiślanego "Flis" w Grudziądzu, które powstaje w spichlerzu 33-35. Mają tu znaleźć się: sklep z pamiątkami, kawiarenka, pomieszczenia do zajęć edukacyjnych i stałe ekspozycje Piotr Bilski Zobacz galerię (14 zdjęć)

- To co zobaczyłem spacerując nad Wisłą w mojej ocenie jest skandalem! Piękne spichlerze, które są na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO zostały "okraszone" schodami! Przecież one w ogóle nie wkomponowują się w ten zabytek! Ten, kto to projektował i zatwierdził chyba nie wiedział co czyni - dzieli się swoją opinią Czytelnik "Pomorskiej". Schody prowadzące do Muzeum Handlu Wiślanego "Flis" znajdują się od strony Błoni Nadwiślańskich. W spichlerzu ma znaleźć się również winda dla osób niepełnosprawnych, która połączy ul. Spichrzową z Błoniami Nadwiślańskimi. Na utworzenie Muzeum Handlu Wiślanego miasto Grudziądz zdobyło dofinansowanie w wysokości 9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.