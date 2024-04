Ścięte włosy mogą mieć drugie życie. 16-latka z powiatu świeckiego przekazała je na rzecz chorych na raka

Kto zamierza przekazać ścięte włosy na cel charytatywny, musi spełnić wymogi. - Nie wolno mieć włosów farbowanych. Minimalna długość kosmyków do ścięcia wynosi 35 centymetrów. To długość mierzona przed zapleceniem warkoczy. Jeśli będą miały mniej, nie da się utkać peruki.

Kolejne kryterium też obowiązuje.

- Tuż przed wizytą w zakładzie fryzjerskim nie wolno myć włosów - wskazuje Julia. - Trzeba umyć dzień wcześniej i to 2-krotnie, z tym, że po umyciu zabronione jest nałożenie odżywki. Po odżywce lub masce włosy stają się zbyt śliskie, żeby tkać z nich peruki. Przed ścięciem nie można stosować lakieru czy pianki do układania. Włosy muszą być całkowicie suche. To dlatego, że potem, jeszcze u fryzjera, trafią do papierowego opakowania i zostaną wysłane do fundacji. Gdyby były wilgotne, po dłuższym leżeniu w kopercie mogłaby pojawić się pleśń. Nie nadawałyby się do wykorzystania.