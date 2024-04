Senior idzie z duchem czasu i emeryturę z ZUS i KRUS dostaje teraz na konto

- Natomiast w województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłaca co miesiąc niemal 338 tys. emerytur, z czego 82,7 proc. z nich przekazywana jest na rachunek bankowy. Pozostałe 17,3 proc., czyli 279,3 tys. emerytur, seniorom dostarczają w gotówce listonosze - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Młodzi emeryci jeszcze bardziej ubankowieni

Wśród osób, które niedawno przeszły na emeryturę, udział wypłat na konto jest zdecydowanie wyższy. W kraju wynosi 86,8 proc., w regionie 88,5 proc. Wynika to z faktu, że większość z nich pozostawała aktywna zawodowo i korzystała z osobistego rachunku bankowego opłacając rachunki, robiąc zakupy przez internet czy posługując się kartą płatniczą. Z tych udogodnień nie chcą więc rezygnować przechodząc na emeryturę.

- Konto to wygodna i bezpieczna forma otrzymywania świadczeń, czego nie można powiedzieć o gotówce przechowywanej w domu. Tych, którzy rachunku w banku nie mają i oczekują na wizytę listonosza, zachęcamy do wybrania bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów. Tym bardziej, że wiele banków oferuje bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy dla seniorów, którzy nie mają konta w żadnym banku - podsumowuje Krystyna Michałek.

- W czerwcu zostanę stypendystką ZUS - śmieje się pani Violetta z Bydgoszczy. - „Od zawsze” mam konto w banku, więc nie wyobrażam sobie, by emeryturę mi przynosił listonosz. Teraz seniorzy są bardzo internetowi. Surfują w sieci, płacą kartą za zakupy, robią przelewy przez internet. Ostatnio wnuk mnie nauczył płacić BLIK-iem, z czego jestem dumna - słyszymy.

Jak dodaje, jeśli otrzymujemy z ZUS-u emeryturę czy rentę w gotówce, a chcielibyśmy zacząć otrzymywać je przelewem na rachunek bankowy, to wystarczy, że wypełnimy formularz ZUS EZP, czyli wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS lub wysłać go pocztą. Można również dokonać takiej, zmiany korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dyspozycję dotyczącą sposobu przekazywania wypłaty zawsze można zmienić.

W każdej chwili można zmienić dyspozycję

- Chcąc otrzymywać emeryturę, rentę lub inne świadczenia z KRUS na swoje konto bankowe, a nie przekazem pocztowym, należy zgłosić ten fakt do dowolnej jednostki KRUS. Wnioskodawca może w tym celu sam złożyć odpowiedni formularz, na którym wskazuje numer swojego rachunku w banku - zaznacza Józefa Spychała, kierownik Wydziału Świadczeń KRUS Oddział Regionalny w Bydgoszczy.

Jak dodaje, formularz wniosku (KRUS ZDO-1/07/2022) jest dostępny w każdej jednostce KRUS. Formularz można również pobrać ze strony internetowej KRUS (www.gov.pl/krus), wydrukować, wypełnić i po podpisaniu przekazać do KRUS. Świadczeniobiorca może także wyznaczyć do tego pełnomocnika, który wypełni i zaniesie formularz do KRUS w jego imieniu.