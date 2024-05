Tyle dostają pozostali regionalni rekordziści

Drugą najwyższą emeryturę w województwie kujawsko-pomorskim wypłaca oddział ZUS w Bydgoszczy. Pobiera ją 77-letni mężczyzna i jest to kwota 25 534,61 zł brutto bez dodatków. W swoim życiu przepracował 58 lat (52 składkowe i 6 nieskładkowych), a na emeryturę przeszedł w wieku 76 lat, czyli o jedenaście lat później niż powszechny wiek emerytalny. Przed waloryzacją jego świadczenie wynosiło 22 774,36 zł brutto. Trzecie co do wysokości świadczenie w regionie - 24 221,99 zł brutto bez dodatków wypłaca również bydgoski Oddział ZUS. Otrzymuje je 75-letni mężczyzna. Na emeryturę przeszedł rok temu. Jego staż pracy to 50 lat składkowych i 6 nieskładkowych.