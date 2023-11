Ustąp niepełnosprawnemu!

Kierowcy są wtedy zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia im pierwszeństwa. Z kolei osoba niepełnosprawna jest zobligowana do upewnienia się czy może bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni. W przypadku osoby niewidzącej lub niedowidzącej może to być jednak trudne lub wręcz niemożliwe.

Pierwszeństwo różnie interpretowane

Na zachowania uczestników ruchu drogowego, w tym oczywiście seniorów, wpłynęła dokonana 1 czerwca 2021 roku zmiana w przepisach ruchu drogowego, która dała pieszym więcej praw. A wynikała z rosnącej liczby wypadków z udziałem pieszych. Po zmianie kierowca jest zobowiązany do udzielenia pierwszeństwa pieszemu nie tylko – jak było wcześniej – gdy ten jest już na przejściu, ale także w momencie zbliżania się do krawędzi jezdni.

- Ta zmiana wywołuje wiele kontrowersji, nie zawsze jest właściwie rozumiana i przyznaję, że nawet policjanci różnie ją interpretują i zapadają różne wyroki sądowe w spornych sprawach. W Prawie o ruchu drogowym nie ma definicji, która opisywałaby jednoznacznie kim jest pieszy wchodzący na jezdnię i to pozostawia pole do interpretacji – kontynuuje aspirant sztabowy.

Gdy jedno auto zatrzymuje się...

Policjant przypomina, że szczególnie niebezpieczna jest taka sytuacja, gdy przed przejściem, na jednym z dwóch pasów wyznaczonych w jednym kierunku zatrzymuje się pojazd, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Pieszy wychodzący zza tego pojazdu powinien upewnić się, czy także pojazd jadący drugim pasem zatrzymał się. Bywa bowiem, że kierowca jest roztargniony, myśli o czymś zupełnie innym, albo jest pijany i nie zatrzyma się, choć przepisy go do tego zobowiązują. I wtedy dochodzi do tragedii.

W ogóle, każde wejście na jezdnię bez upewnienia się czy nic nam nie grozi, jest karkołomne. A bywa, że piesi tak robią. Myślą, że na zebrach nic im nie grozi, a to zasadniczy błąd.