W tym roku na kujawsko-pomorskich drogach zginęło już 29 pieszych. Warunki pogodowe pogarszają się

Dla uzupełnienia tragicznej statystyki dodajmy, iż do 7 listopada na kujawsko-pomorskich drogach doszło do 178 wypadków z udziałem pieszych, w których obrażenia odniosło 150 z nich. W analogicznym okresie roku ubiegłego mieliśmy 133 wypadki i 117 rannych.

- Ogólne bezpieczeństwo na drogach regionu nieco poprawia się, ale nie w przypadku pieszych i rowerzystów. Jest naprawdę źle. To bardzo niepokojący trend. Dlatego organizujemy cykliczne akcje prewencyjne skierowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego i na co dzień apelujemy do ich, a także kierowców świadomości - mówi podkom. Remigiusz Rakowski , specjalista Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.

Śmierć na pasach

Pieszy nie ma najmniejszych szans

- Wielu pieszym wydaje się, że skoro widzą samochód, to także kierowca ich widzi. Nic bardziej mylnego – pojazd ma włączone światła, a pieszy nie i przy tym jest o wiele mniejszym obiektem niż auto. Poza tym pole widzenia za kierownicą ograniczają szyba i pojawiające się na niej refleksy świetlne oraz słupek boczy między szybami. W tym martwym polu widzenia może akurat znaleźć się pieszy, co szczególnie często zdarza się w momencie skręcania pod kątem prostym w poprzeczną drogą – wyjaśnia oficer policji.

Wszystkie te ograniczenia pola widzenia potęgują się jeszcze w czasie deszczu, mżawki i mgły. Na mokrej nawierzchni wydłuża się droga hamowania. Dlatego tak zmotoryzowani, jak też piesi powinni zachować w obrębach przejść szczególną ostrożność.

- Pieszych zachęcam też gorąco do zakładania na odzież elementów odblaskowych i to nie tylko w obszarze zabudowanym, gdzie po zapadnięciu zmroku jest to obowiązkowe. Człowiek wyposażony w odblask jest zdecydowanie lepiej widoczny, co może mu uratować życie nawet w mieście – uświadamia Remigiusz Rakowski.