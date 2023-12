Sępoleńscy radni poskarżyli się na pracę drogowców. Co na to prezes ZTiU?

Z kolei radny Janusz Tomas to, co działo się na drogach pod koniec listopada nazwał makabrą, tragedią i dantejskimi scenami. Zwrócił uwagę, że drogowcy zbyt późno rozpoczynają działania.

- Miałem „przyjemność” z samego rana jeździć. Ta gołoledź to była makabra, tragedia, zwłaszcza tam, gdzie jest kostka betonowa. To była szklanka. Działania były zbyt późne. Chcąc podjechać ulicą Młyńską, samochód stanął w poprzek. Przy żłobku działy się dantejskie sceny. Rodzice, którzy przywozili małe dzieci, jechali w poprzek. Nie wspomnę o chodnikach – opisuje radny Tomas. - Sąsiad, który zajmuje się posypywaniem, robił to już o godzinie 4. Podejrzewam, że u nas była to godzina 7. Później, jak już drogowcy przyjechali, to nawalili tego piachu tyle, że starczy na całą zimę. No, panie prezesie, niech pracownicy wstaną już o tej czwartej! - zwrócił się do szefa ZTiU.