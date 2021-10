Sępólno Krajeńskie z blisko 9 milionami złotych z Polskiego Ładu na budowę przedszkola. Ile otrzymały pozostałe gminy?

Premier ogłosił wyniki pierwszego naboru wniosków pilotażowego wniosku Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład skierowany do samorządów w całym kraju. Do gmin powiatu sępoleńskiego trafi około 47 milionów złotych na wnioskowane inwestycje. Ile pieniędzy i na jakie inwestycje otrzymały nasze samorządy?

Powody do zadowolenia ma gmina Sępólno Krajeńskie, gdyż do niej trafi 8,9 miliona złotych ( dokładnie 8 917 937,97 zł) na budowę trzeciego przedszkola w mieście przy ulicy Targowej. Wcześniej samorząd pozyskał 2 miliony złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych, jednak ta kwota nie pozwalała przystąpić do inwestycji, ponieważ cały jej koszt szacowany jest na około 13 milionów złotych.