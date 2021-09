Sępólno-Więcbork. Marszałek deklaruje remonty dróg wojewódzkich. Ale nie wszędzie

- Na razie marszałek nie ma w planach przebudowy tej drogi, pomimo tego, że była przygotowana stosowna dokumentacja. Niestety, na razie to spełzło na niczym. Nastąpiły drobne korekty, jeśli chodzi o drogę w Sypniewie, ale myślę, że to z korzyścią dla mieszkańców. Nawierzchnia została uzupełniona, poboczna i mam nadzieję, że to zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo poruszania się po drodze. Za chwilę rozpoczynamy budowę chodnika w Sypniewie wzdłuż drogi wojewódzkiej. Mam nadzieję, że mimo że nie mamy zadeklarowanej przebudowy tej drogi, te działania choć w części poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu – powiedział na Sesji Rady Miejskiej w Więcborku burmistrz Waldemar Kuszewski.