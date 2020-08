Serial Ranczo. To dzieje się teraz na słynnej ławeczce. Turystów jest mnóstwo [zdjęcia]

Wizyta na ławeczce, przed sklepem "U Krysi". To jeden z najważniejszych punktów wycieczki do Jeruzala, wsi w gminie Mrozy ( powiat miński , województwo mazowieckie). Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną.

Legendarny Mamrot stoi na sklepowej półce, w centralnym miejscu. To ulubiony trunek serialowych bohaterów. Zdaniem Solejuka (w tej roli Sylwester Maciejewski) ładnie pachnie owocami. W Wilkowyjach kosztuje 4 zł, w realnym świecie trzeba za niego zapłacić już 10 złotych. Ale chętnych nie brakuje, kupują butelki na pamiątkę. Co z zawartością? Czy można ją wypić? - Małymi łykami i jak się ma coś do popitki - radzą w sklepie.