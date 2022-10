Shacket - najmodniejsza kurtka na jesień 2022. Ta kurtka koszulowa w kratkę podbiła świat mody

Shacket to kurtka uszyta z grubego materiału o kroju przypominającym klasyczną koszulę - posiada kołnierz i zapinana jest na guziki. Obecnie najmodniejsze są wersje oversize, które najlepiej komponują się z jeansami, legginasami i spódnicami do kolan. Kurtka jest bardzo ciepła, a przy tym niezwykle stylowa. W sklepach znajdziemy ją w najróżniejszych wersjach kolorystycznych, gładką lub ze wzorem w kratkę. Kurtka Shacket to trend na jesień 2022!