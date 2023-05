Siedem medali Polaków w drugim dniu PŚ w kajakarstwie w Poznaniu!

Pierwszym z naszych zawodników (partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest LOTTO) startujących w sobotę w biegu medalowym była Dorota Borowska. Czwarta zawodniczka C1 200 metrów kobiet na igrzyskach olimpijskich w Tokio uplasowała się tuż za podium tej konkurencji. Zwyciężyła Ukrainka Liudmiła Luzan przed Chinkami Wenjun Lin i Changwen Shuai.

Chwilę po Borowskiej popłynęła kajakarka Katarzyna Kołodziejczyk i to właśnie ona wywalczyła pierwszy dla Polski medal PŚ w ten weekend. Zawodniczka Zawiszy Bydgoszcz była najszybsza w konkurencji K1 200 metrów, by parę minut później dołączyć do Justyny Iskrzyckiej w rywalizacji dwójek na tym dystansie. W finałowej walce K2 200 metrów zwyciężyły jednak inne Polki. Duet Martyna Klatt i Helena Wiśniewska w znakomitym stylu, z blisko sekundową przewagą wygrał wspólnie swój pierwszy finał w PŚ. Kołodziejczyk z Iskrzycką przypłynęły jako czwarte.