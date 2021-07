- Skandal - uważają zbulwersowani mieszkańcy Szramowa w gminie Zbiczno w powiecie brodnickim po tym, gdy wycięto tam drzewa. Zdjęcia

Do Nadleśnictwa Brodnica Lasów Państwowych oraz wójt gminy Zbiczno w powiecie brodnickim Magdaleny Golubskiej zwrócili się mieszkańcy Szramowa za pośrednictwem mediów społecznościowych, którzy pytali, czy ktoś z nich mógłby wyjaśnić, jaki był cel wycinki drzew przy kapliczce przydrożnej w Szramowie i czyj był to pomysł. Dodali, że jest to według nich skandal.

Na pytania odpowiedziało z oficjalnego profilu społecznościowego Nadleśnictwo Brodnica Lasów Państwowych. Niżej cytujemy odpowiedź: