Sławomir Detmer z Brodnicy potrzebuje przeszczepu szpiku kostnego! Sprawdzisz, czy jesteś jego genetycznym bliźniakiem w najbliższy weekend

- Uczucie to na pewno niesamowite. Nie potrafiłabym sobie wyobrazić, że uratowałam komuś życie

- mówi nam Beata Chmielewska-Detmer, żona Sławka Detmera o sytuacji, gdy ktoś dowiaduje się, że ma bliźniaka genetycznego, któremu może przekazać komórki macierzyste. Takich komórek potrzebuje chorujący na białaczkę Sławek. Aktualnie trwa poszukiwanie jego bliźniaka genetycznego.

Choroba Sławka Detmera objawiała się przemęczeniem, gorączką, nocnymi potami. Na początku myśleli, że to przez nadmiar pracy

Sławek pracował jako kierowca w transporcie międzynarodowym, a w Brodnicy jest znany szczególnie ze swojej pasji do motocykli. Chętnie ścigał się swoim jednośladem na dystansie ¼ mili, ale także podróżował, chodził po górach. Jak sam mówi, teraz zamiast na motorze, ściga się z chorobą.

W maju w pracy miał szczególnie trudny okres, więc gdy czuł się zmęczony, myślał, że to z przepracowania. Objawy jednak nie ustępowały, a pojawiały się kolejne, wszystkie coraz bardziej się nasilające, jak gorączka, brak apetytu, bóle mięśni. Sławek przez 4-5 tygodni bardzo się w nocy pocił, a następnie trząsł z zimna. W krótkim okresie schudł aż 10 kilogramów. Miejsca, w które się nawet delikatnie uderzył, były od razu sine. W końcu trafił do szpitala w Brodnicy. Po czterech dniach pobytu Sławek wraz z żoną usłyszeli diagnozę - ostra białaczka limfobiastyczna. Został przewieziony do szpitala w Toruniu.