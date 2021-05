Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Włocławkiem [zdjęcia]

Zobacz wideo: Lekarze i NFZ będą dzwonić i zachęcać do szczepień.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę 29 maja około godziny 19 w miejscowości Sokołowo-Parcele (gmina Brześć Kujawski). Na skrzyżowaniu dróg doszło do wypadku motocyklisty.

Na miejsce wypadku wysłano załogę ratowników medycznych, 2 zastępy straży pożarnej z OSP Brześć Kujawski i OSP Sokołowo oraz policję z Włocławka. Kierowca motocykla nagle stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w skarpę. Mężczyzna był nieprzytomny i reanimowany. Postanowiono o przetransportowaniu go do szpitala we Włocławku.