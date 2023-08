Śmiertelny wypadek w Pruszczu w pow. tucholskim. Nie żyje 43-letni motocyklista

Jak poinformowała oficer dyżurna ze stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 237 (w kier. z Tucholi do Bydgoszczy) we wtorek (15 sierpnia) o godz. 14.10.

Na trasie Pruszcz – Motyl (gm. Gostycyn) w okolicy wiaduktu kolejowego przy ul. Wybudowanie w miejscowości Pruszcz kierowca samochodu osobowego zderzył się z kierującym motocyklem.