Śnieżyca i trudne warunki na drogach Kujaw i Pomorza. Jak bezpiecznie jeździć zimą? Kierowcom grożą spore mandaty

- Zima jest często sprawdzianem umiejętności dla kierowców. Plusowa temperatura w dzień i ujemna w nocy sprawiają, że na drogach robi się bardzo ślisko i niebezpiecznie. Intensywnie padający śnieg lub marznący deszcz dodatkowo nie ułatwiają zadania kierowcom, dlatego apelujemy o ostrożność i dostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków - mówi st. asp. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Wystarczy kilka minut

Pamiętajmy, aby przed wyjazdem zadbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu. Czasem wystarczy poświęcić tylko kilka minut, by właściwie przygotować auto do podróży i zapewnić sobie tym samym komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. Opony, światła, akumulator, płyny, a także wycieraczki szyb, to elementy mające ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa podczas jazdy. Gdy nie poświęcimy im odpowiedniej uwagi, szczególnie zimą mogą nam przysporzyć wielu kłopotów.