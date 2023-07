Spacer z przewodnikiem PTTK po restauracjach i lokalach, których w Grudziądzu już nie ma. Zobacz zdjęcia

Temat niedzielnego spaceru z przewodnikiem PTTK brzmiał: "Od Tivoli do Kaiser Caffe - historia grudziądzkich lokali". Chętni do udziału w nim zebrali się na ul. Legionów, przy ruinach kina "Tivoli". Oprowadził ich Piotr Łukiewski, przewodnik PTTK.

Zdjęcia ze spaceru z przewodnikiem PTTK "Od Tivoli do Kaiser Caffe - historia grudziądzkich lokali" zobacz w naszej galerii:

"Spacery z przewodnikiem PTTK" to znakomita okazja, aby bezpłatnie zwiedzić kawałek Grudziądza i poznać jego historię. Spotkania organizowane są co tydzień, w niedziele. Nie trzeba się na nie zapisywać, wystarczy przyjść we wskazane miejsce zbiórki.

