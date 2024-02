Sparing Zawisza Bydgoszcz - Olimpia Grudziądz. Padło aż sześć goli - zdjęcia mecz + kibice

Drugoligowcy z Grudziądza zdominowali bydgoszczan. Długo operowali piłką, a gdy ją stracili, to szybko ją odbierali. Jeśli dochodzili do sytuacji strzeleckich, to z reguły uderzenie było celne. Zawiszanie poza początkiem drugiej połowy zaprezentowali się bardzo słabo.

- To był słaby występ w naszym wykonaniu i nie ma tego co ukrywać - przyznał Piotr Kołc, trener Zawiszy. - Spodziewałem się więcej więc jestem rozczarowany szczególnie pierwszą połową, w której nie potrafiliśmy zagrozić przeciwnikowi. Popełniliśmy zbyt wiele prostych błędów. Nie powiem, że jesteśmy mocno zmartwieni wynikiem, bo jest jeszcze chwila czasu do rozpoczęcia rundy wiosennej, ale czas eksperymentów i rotowania się skończy, koniec z dawaniem szansy gry i minut wszystkim zawodnikom. Olimpia zagrała bardzo solidnie, była dobrze dysponowana i obnażyła nasze słabe strony. Pozytywy? 30 minut drugiej połowy było solidne i lepsze niż nasza gra do przerwy, ale z drugiej strony dostaliśmy dwie bramki w trzy minuty. Zdecydowaliśmy się od tego sparingu do końca już nie podawać składu. Nie chcemy ułatwiać zadania naszym rywalom. Poza tym zawsze stosujemy ten manewr w końcówce przygotowań - uzasadniał szkoleniowiec