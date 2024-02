Elana Toruń i Olimpia Grudziądz sprawdzały się w sparingu. Były emocje

W przyszłą sobotę Olimpia zagra na wyjeździe z Zawiszą Bydgoszcz.

Elana - Mławianka 2:5 (1:3)

Gole dla Elany: Paweł Karbowiński, zawodnik testowany

- Zdecydowaliśmy, że nie będziemy podawali składów - mówi Rafał Więckowski, trener Elany. - Co do sparingów, to pierwszy był udany i jesteśmy z niego zadowoleni, a drugi to katastrofa. Olimpia postawiła nam wysokie warunki. Mieliśmy z nimi problemy, szczególnie do przerwy. W drugiej połowie było już z tym lepiej. Mogliśmy doprowadzić do remisu, ale po główce Kacpra Rybackiego piłka odbiła się od słupka. Cieszymy się, że zagraliśmy na zero z tyłu. O drugim sparingu nie da się nic dobrego powiedzieć. Wszyscy zagrali poniżej możliwości pod każdym względem: piłkarskim, taktycznym i przede wszystkim podejścia do meczu. Będziemy się zastanawiali nad tym co zrobić, bo jakieś konsekwencje być muszą - zapowiada szkoleniowiec.