Spływ kajakowy, promocja wody i dbanie o akweny - to efekty akcji Wąbrzeźna "dbajMY o H2O!", która dotarła do Golubia-Dobrzynia

- Akcja #wąbrzeźnożądadostepudomorza to nie tylko śmiała wyprawa z wąbrzeskiej plaży do Bałtyku. Mamy też misję! Hasło wyprawy to #dbajmyoh2o. Po drodze będziemy spotykać się z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast aby wspólnie podpisać deklarację ochrony wód. Całe przedsięwzięcie zwróciło od razu uwagę koalicji Koalicja Ratujmy Rzeki / Save the Rivers Coalition, która nie zastanawiając się wiele objęła patronatem nasz odważny pomysł – czytamy na facebookowym profilu akcji.

Grupa śmiałków, z burmistrzem Wąbrzeźna Tomaszem Zygnarowskim i jego zastępcą Wojciechem Trzcińskim na czele zabawne hasło przełożyła na rekreację i proekologiczne działania. Kajakowa wyprawa odbywa się Strugą Wąbrzeską, Drwęcą oraz Wisłą do brzegów Bałtyku. Celem jest prawie 300 km. Mieszkańcy miejscowości na trasie zostali zaproszeni do kibicowania, a odważni do dołączenia do spływu.