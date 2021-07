Spółdzielnia w PGE Ekstralidze? Trener snuje teorie

W kolejnych dwóch rundach żużlowców Apatora czeka jeszcze wyjazd do Częstochowy i domowe spotkanie ze Stalą Gorzów. Falubaz ma mecz u siebie z Unią Leszno i wyjazd do Wrocławia. GKM - wyjazd do Lublina i mecz na własnym torze z Włókniarzem Częstochowa.

- W najlepszej sytuacji jest Apator, który w optymistycznym wariancie nie musi już zdobyć punktów, a i tak się utrzyma - komentował niedawno Sławomir Kryjom, były menedżer "Aniołów". - W dodatku przed nim niedzielny mecz z Motorem Lublin, w którym torunianie mogą pokusić się o zwycięstwo na Motoarenie, co w praktyce oznaczałoby „przyklepanie” pozostania w lidze. Potem Apator jedzie do Częstochowy i gościć będzie gorzowian. O punkty w tych meczach nie będzie łatwo, ale nie jest to niewykonalne. Wydaje mi się, że w tej chwili w najgorszej sytuacji jest GKM Grudziądz, choć do najważniejszego meczu u siebie z Włókniarzem Częstochowa pozostało jeszcze sporo czasu, bo odbędzie się on w ostatniej kolejce. Bardzo trudny terminarz ma też Falubaz. Realnie może liczyć ewentualnie na zwycięstwo u siebie z Unią, ale ta ostatnio na torze w Zielonej Górze raczej wygrywała.