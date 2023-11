Społecznicy. Animatorzy kultury i sportu. Wręczono medale "Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego". Zobacz zdjęcia

Jedną z osób, której nadano honorowy tytuł " Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego " jest Agnieszka Niedzin : - To dla mnie wielki zaszczyt, a jednocześnie zobowiązanie do znacznie większego wysiłku i zaangażowania w rozwiązywanie problemów, z których każdy mi powierzony traktuję jako sprawę dużej wagi.

"Źródło inspiracji i przykład do naśladowania"

Jak podkreśla, starosta Adam Olejnik wszystkie wyróżnione osoby i organizacje swoim dorobkiem udowadniają zaangażowanie i niezłomność w działaniu. - Dla mieszkańców powiatu grudziądzkiego są źródłem inspiracji i przykładu do naśladowania . Dzięki ich postawom możemy czuć się dumnymi członkami społeczności lokalnej - podkreśla Adam Olejnik.

Wśród "Zasłużonych dla Powiatu Grudziądzkiego" znalazł się też Grzegorz Jarzyński, przedsiębiorca prowadzącym działalność gospodarczą w wielu miejscach kraju i regionu, ale tak jak sam podkreśla pochodzi i mieszka w gminie Radzyń Chełmiński. Jest propagatorem i miłośnikiem sztuki. Stworzył w Szumiłowie Galerię Stodoła, która jest miejscem spotkań twórczych plenerów, wystaw i warsztatów, zrzeszających artystów z różnych zakątków kraju i świata. - To wyróżnienie jest miłą niespodzianką, która z jednej strony docenia, dostrzega to co w ogóle się dzieje w małych miejscowościach i w pewien sposób też mobilizuje do dalszego działania - mówi Grzegorz Jarzyński. - Ten tytuł jest na tyle znaczący, że jest związany z miejscem w którym działam poza pracą.

Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymał Grzegorz Jarzyński Piotr Bilski

Dodajmy, że Grzegorz Jarzyński w 2016 roku za szerzenie działań artystycznych w ramach Galerii został laureatem konkursu Osobowość Roku Kujaw i Pomorza 2016 w kategorii Kultura, plebiscytu Gazety Pomorskiej.