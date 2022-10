Sport właściwą drogą dla młodego pokolenia. Za nami konferencja „Aktywność fizyczna a patologie społeczne”

Pierwsza z tegorocznych konferencji, będąca nieodłącznym elementem ogólnopolskiej kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”, sfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości podzielona została na dwa panele dyskusyjne. Wzbudziły one spore zainteresowanie słuchaczy, w czym niezaprzeczalna rola prelegentów, ciekawie odnoszących się do poruszanych zagadnień. Dotyczyły one w szczególności wciąż rosnącej potrzeby zachęcania dzieci i młodzieży do uprawiania sportu jako czynnika istotnie ograniczającego rozmaite patologie społeczne oraz czyny przestępcze.

– Jako dziennikarz miałem okazję zaglądać za mury zakładów karnych i proszę mi wierzyć, że jest to bardzo ponury świat. Nikomu nie życzę, aby tam się dostać – mówił już na wstępie Jan Pospieszalski. Przywołał zarazem wymowne dane wskazujące, że w tego typu miejscach aktualnie przebywa ponad 72 tys. osadzonych, co odpowiada wielkości dużego miasta. W większości to konsekwencja przestępstw kryminalnych związanych z rozbojami, kradzieżami czy naruszeniami nietykalności cielesnej, przy czym około 20 procent wszystkich wykroczeń popełniają osoby nieletnie. – W ubiegłym roku młodzi ludzie dopuścili się według oficjalnych statystyk ok. 30 zabójstw i 40 gwałtów, a mówimy tylko o przypadkach wykrytych i osądzonych. Pokazuje to dobitnie, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia – kontynuował dziennikarz prowadzący panele.