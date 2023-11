Spotkanie z okazji Święta Niepodległości w Sławęcinku. Wystąpił Chór "Halka" z Inowrocławia. Zdjęcia

Uczestników spotkania powitał sołtys Sławęcinka Grzegorz Laskowski. Następnie, wspólnie z "Halką" odśpiewano hymn narodowy. Obecni mieli okazję wysłuchać opowieści Tadeusza Łojewskiego o tym, co działo się w Inowrocławiu zaraz po odzyskaniu niepodległości.

Wzruszającą piosenkę zatytułowaną "Co to jest Niepodległość?" zaśpiewała Antonina Jakubowska, uczennica SP w Sławęcinku.

Przyszedł czas na koncert Chóru "Halka". Nim to jednak nastąpiło, popularny inowrocławski zespół śpiewaczy przedstawiła Małgorzata Tomaszewska, kierownik świetlicy w Sławęcinku. "Halka" obchodzi w br. 100-lecie działalności. Chór występował w największych katedrach i znanych salach koncertowych Europy. Słuchano go m. in.: w Danii, na Ukrainie, Litwie, w Niemczech i we Francji.

W Sławęcinku Chór "Halka" zaśpiewał: Białe róże, Pierwsza Kadrowa, Wojenko, wojenko, Przybyli ułani, Ułani, ułani malowane dzieci, Rozmaryn, Piechota, Jak długo na Wawelu, Marsz I Brygady, Serce w plecaku, Leć Orle Biały, Kum i kuma, Bude vecer, Cant help i Szeroko daleko.