Sprzęt za ponad milion złotych od fundacji WOŚP szpital w Grudziądzu otrzymał w ostatnim roku. Zobaczcie zdjęcia

Zbliża się 32. finał WOŚP 2024. Orkiestra zagra także w Grudziądzu

W Grudziądzu w ramach WOŚP 2024 zaplanowano wiele imprez i wydarzeń. A my jak, co roku, sprawdzamy ile i jaki sprzęt grudziądzki szpital otrzymał w ostatnich miesiącach z fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Ile sprzętu szpital w Grudziądzu otrzymał od WOŚP?

Specjalistyczny sprzęt od fundacji WOŚP do grudziądzkiego szpitala przyjeżdża co roku. Tak też było w roku 2023. W jego trakcie Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy urządzenia przekazywała do Grudziądza kilka razy.

Łączna wartość urządzeń przekazanych przez WOŚP do szpitala w Grudziądzu w 2023 roku to dokładnie 1177698 zł