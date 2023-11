Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle rozpoczyna działalność. Start w poniedziałek 27 listopada

O tym, że obiekt, którego budowa kosztowała ponad 5,3 mln zł, w tym ponad 4 mln zł rządowej dotacji, wciąż nie jest należycie wykorzystany sygnalizowali nam czytelnicy. Teraz się to nareszcie zmieni. Urząd Miejski w Nakle wydał w tej sprawie oficjalny komunikat.

Gdy 18 września br., z udziałem wielu gości, oficjalnie otwierano nowe centrum targowe zapowiadano, że kupcy przeniosą się tu w ciągu najbliższych dni. - Przedsiębiorcy przygotowują się już do przeprowadzki – informował obecnych Sławomir Napierała, burmistrz Nakła.

Krzysztof Błoński, wiceburmistrz Nakła informował nas latem, że Śródmiejskie Centrum Targowe rozpocznie działalność 1 września. Tak się nie stało. Kupcy nadal sprzedawali towary na Placu Zamkowym, w warunkach które nie przystają do współczesnych czasów.

Handlowcy zapraszają

- 27 listopada br. centrum rozpoczyna działalność handlową. Z tym dniem nakielscy kupcy, handlujący dotąd na Placu Zamkowym, uruchomią swoje stoiska na terenie ŚCT i serdecznie zapraszają do zakupów – czytamy na stronie internetowej ratusza.

Przy ul. Krzywoustego kupcy otrzymali do dyspozycji trzy kwartały handlowo-usługowe z sanitariatami. Powstała też cześć rekreacyjno - wypoczynkową dla mieszkańców. Z myślą o nich zaprojektowano siedziska, ławki, kwietniki, a nawet huśtawki i fontannę. Tworząc SCT Zastosowano nowoczesne rozwiązania m. in. zamontowano mikroinstalację fotowoltaiczną, która zapewni ekologiczne oświetlenie terenu. Obniżyć to powinno koszty funkcjonowania targowiska.

Tuż obok centrum powstał parking na 50 miejsc. W ostatnich tygodniach kierowcy chętnie z niego korzystali. Teraz, gdy handel ruszy na dobre, w godzinach funkcjonowania targowiska, liczyć się trzeba z opłatami. Informował o tym na uroczystym otwarciu obiektu burmistrz Sławomir Napierała.