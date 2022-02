Stadion Miejski w Chełmnie będzie miał imię? Czytelnik: pomóżcie! Zdjęcia

- Propozycja, by chełmińskiemu stadionowi nadać imię Grzegorza Mielcarskiego padła taka propozycja jakiś czas temu. Zatem czy jest jakiś plan na to, by to imię nadać czy ta propozycja została odrzucona? - pyta Czytelnik. - Czy będzie dyskusja nad tym, jakie imię nadać temu obiektowi - bo może ktoś ma inne propozycje. Drugie pytanie - także dotyczące stadionu - czy w planach jest remont trybun na stadionie? Uważam - i w tym nie jestem odosobniony, że obecne trybuny wymagają modernizacji. Takich nie ma chyba już nigdzie w województwie, jeśli chodzi o ten poziom rozgrywek.