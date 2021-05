Stalmierz. Tu kiedyś była podstawówka, teraz będzie DDP dla seniorów [zdjęcia]

Urząd Marszałkowski na ten cel przekazał około 1,1 mln złotych, a wojewoda około 400 tys. złotych. Z zajęć w Stalmierzu skorzystać będą mogli seniorzy po 60 roku życia, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie poświadczające niemożność samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Jak zaznacza wójt, projekt realizowany będzie w dobrze wyposażonym atrakcyjnym obiekcie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywać się będą pięć dni w tygodniu w godz. 9.00-17.00.

- Seniorzy do dyspozycji będą mieli m.in.: gabinet pielęgniarski, salę do kinezyterapii, kuchnię w pełni wyposażoną, pomieszczenie tzw. dzienne służące jako stołówka, sala do zajęć terapeutycznych, a także piękne łazienki – dodał wójt Lorenc.