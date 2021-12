Stefania Bieniasz z Szubina świętowała 102 urodziny. Nie jest jedyną mieszkanką Pałuk w tak pięknym wieku [zdjęcia]

Pani Stefania Bieniasz urodziła się 15 grudnia 1919 r. w Skole woj. Stanisławów, obecnie to teren Ukrainy. Ojciec był stolarzem, prowadził zakład. Miała dwie siostry i dwóch braci. Niestety, wszyscy już nie żyją. Do Szubina z mężem pani Stefania przyjechała w czerwcu 1945 r. Po latach przyznaje, że bardzo nie podobała jej się nazwa miasteczka, kojarzyła jej się z... szubienicą. Ale szybko pokochała to miejsce i ludzi.