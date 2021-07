Strażacy walczą ze skutkami wiatru, ulewy. Akcja trwa też na drodze w Gołotach. Zdjęcia

To właśnie w Lisewie, na dwóch budynkach przy ul. Hallera i dwóch przy ul. Chełmińskiej, silny wiatr zerwał częściowo dachy.

Zerwany dach, zalane piwnice, powalone konary - to skutki wiatru, burzy, deszczu.

- My zaczęliśmy od oczyszczenia nieprzejezdnej z powodu oberwanych konarów drzew drogi Lisewo-Lipienek już wczoraj po godz. 23 - mówi Radosław Lewandowski, naczelnik OSP Lipienek. - Silny wiatr dotknął tym razem wyjątkowo mocno gminę Lisewo. Uszkodzone dachy, budynek, zdewastowany całkowicie namiot, pod którym odbywały się sołeckie imprezy - wskazują na siłę wiatru. Pracowaliśmy dziś do godz. 13 i to zaangażowanie chłopaków sprawia, że jestem bardzo dumny z całego zespołu.