Strażacy z JRG Sępólno będą mieli nowoczesnego mercedesa. Jedyni w województwie

Jednostka ratowniczo-Gaśnicza KP PSP w Sępólnie Krajeńskim będzie jedną z ośmiu jednostek w kraju i jedyną w województwie kujawsko-pomorskim, do której trafi nowoczesny Mercedes-Benz Atego z napędem 4x4 – średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego. Zamówienie dla Państwowej Straży Pożarnej wykonała Firma Bocar. Samochód został zakupiony w drodze przetargu zleconego przez KW PSP w Opolu w ramach projektu unijnego „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”.

Nowy wóz z nowoczesnym wyposażeniem

Pojazd posiada zbiornik wody o pojemności 2510 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10 proc. pojemności zbiornika wody, autopompę dwuzakresową A16/8-2,5/40, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, instalację zraszaczową i maszt oświetleniowy.

Do tego wyposażony jest w nowoczesny sprzęt: aparaty powietrzne z maską i sygnalizatorem bezruchu, cztery butle zapasowe, motopompę pływająca, pompę zanurzeniową elektryczną, armaturę wodno-pianową, drabiny, hydrauliczny wyważasz do drzwi, pilarkę łańcuchowa, piłę tarczową, wentylator oddymiający, sprzęt burzący, agregat prądotwórczy, dyski ostrzegawcze, kamerę termowizyjna, toksymetr wielogazowy, detektor promieniowania jonizującego. Posiada także zestaw PSP R1, zestaw do tlenoterapii, skrzynkę narzędziowa w kluczami, zestaw dielektryczny i zestaw hydrauliczny do ratownictwa kolejowego składający się z pompy hydraulicznej, rozpieracza ramieniowego, nożyc, cylindrów rozpierających, narzędzia ‘kombi’, wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych, zestawu podpór i klinów, zabezpieczenia poduszki powietrznej, zbijaków do szyb, przecinaka do pasów, osłon zabezpieczających maty, piły do szyb klejonych, łańcuchów i zestawu końcówek/adapterów.