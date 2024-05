Strażacy z Komendy Powiatowej PSP Żnin świętowali Dzień Strażaka 2024. Zdjęcia

Na placu przy Komendzie Powiatowej, strażacy ze żnińskiego garnizonu Państwowej Straży Pożarnej, w środę (15.05.2024) świętowali Dzień Strażaka. Nie zabrakło awansów, nagród i wyróżnień za ciężką pracę polegającą na ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców powiatu żnińskiego.

Uroczysta zbiórka strażaków rozpoczęła się od wzniesienia flagi państwowej na maszt oraz wysłuchania hymnu RP. Głos zabrał kapitan Łukasz Adamowski, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. - Wspaniale być tutaj z wam, bracia strażacy. To jest nasze święto, strażaków. Niezależnie od stopnia, pełnionej funkcji i miejsca jej pełnienia. To także święto pracowników cywilnych, którzy współtworzą nasz zespół i tworzą jego integralną część. Dziś z radością spotykamy się by celebrować Dzień Strażaka. Dzień, w którym honorujemy nasza determinację niezbędną do wykonywania zdań służbowych, poświęcenie oraz nieoceniona służbę na rzecz społeczności, przede wszystkim lokalnej, naszego powiatu żnińskiego. Wszyscy wiemy, że sformułowanie "służba" nabiera szczególnego znaczenia w naszych szeregach. Zaszczyt jakim zostałem uhonorowany, wraz z powierzeniem mi obowiązków pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, a co za tym idzie otrzymaniem mandatu do kierowania tak wspaniałym zespołem pozwolił mi spojrzeć na formację z nowej perspektywy. Dlatego dziękuję wam za dotychczasowe zaangażowanie w utrzymaniu gotowości bojowej. Dziękuję za wierność rocie ślubowania, wypełnianie zasad etyki zawodowej - powiedział Łukasz Adamowski, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

Podziękował strażakom za ich pracę, za wyjazdy do zdarzeń, podczas których istniało ryzyko narażenia zdrowia czy nawet życia, przyznał, że zespół żnińskich strażaków ma wiedzę i doświadczenie, które pomagają skuteczniej reagować na różnie zagrożenia. Jest to wynikiem pracy podczas ćwiczeń w przygotowaniach do różnych, nawet najgorszych scenariuszy.

- Takie jest nasze przeznaczenie, jako formacji, że idziemy tak, gdzie wszyscy uciekają. Dlatego tylko ze strażakami możliwa jest realizacja specjalnych zadań. Pewnie jeszcze nie raz przyjdzie nam ciężko pracować. Musimy pamiętać, że każdego dnia stajemy w obliczu niebezpieczeństw i zadań, które wymagają od nas nie tylko odwagi, ale także umiejętności, wiedzy i solidarności. Zapewniam, że nie zostaniecie sami. Będą jak dotychczas wymagał i wspierał podczas realizacji najtrudniejszych zdań, szczególnie tych najtrudniejszych - dodał kapitan Łukasz Adamowski.

Życzenia żnińskim strażakom złożył także starszy brygadier Rafał Świechowicz, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Z okazji Dnia Strażaka pragnę złożyć wam najserdeczniejsze życzenia. Wam, funkcjonariuszom i cywilom. Dziękuję za poświęcenie, determinację, gotowość do niesienia pomocy w każdej chwili. Straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów, ale też pomoc w różnych sytuacjach kryzysowych. Wasza wszechstronność, szybka reakcja ratują mienie, a często zdrowie i życie waszych sąsiadów, nasz wszystkich. Jesteście wzorem do naśladowania, a wasza praca budzi powszechny szacunek i uznanie - powiedział st. bryg. Rafał Świechowicz.

W imieniu mieszkańców powiatu, głos zabrał starosta żniński. - Życzę wam bezpiecznej służby, skutecznych interwencji i szczęśliwego zakończenia każdej akcji. Społeczeństwo powiatu żnińskiego jest wam wdzięczne za to co robicie w ratownictwie drogowym, ratownictwie wodnym, chemicznym, ekologicznym i oczywiście w gaszeniu pożarów. Niech święto Florian ma was w swojej opiece - powiedział Starosta Żbigniew Jaszczuk. W imieniu odznaczonych i awansowanych głos zabrał kapitan Tomasz Szmyt. - Dziś jest szczególny dzień, dzień w którym otrzymaliśmy awanse, odznaczenia oraz wyróżnienia. Są one namacalnym dowodem na to, że nasi przełożeni widzą i doceniają nasze zaangażowanie i poświęcenie służbie. Dziękujemy za dostrzeżenie naszych strań. Dzięki takim uroczystościom jak dziś jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do dalszego rozwijania się oraz zaangażowania w służbę - powiedział ktp. Tomasz Szmyt.

Odznaczenia, awanse i nagrody podczas Święta Strażaka 2024 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie:

Srebrna odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"

st. ogn. Małgorzata Cyganek,

st. asp. Daniel Osmański.

Brązowa odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" kpt. Tomasz Szmyt. Srebrny Medal "Za zasługi dla pożarnictwa" ogn. Tomasz Łysy. Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę (odznaczenie zostanie wręczone 21 maja 2024 roku podczas Wojewódzkiego Dnia Strażaka we Włocławku) st. ogn. Danuta Bierońska. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (odznaczenie zostanie wręczone 21 maja 2024 roku podczas Wojewódzkiego Dnia Strażaka we Włocławku) asp. Marcin Pawłowski,

st. ogn. Krzysztof Piwecki. Awanse: nadanie stopnia kapitana: mł. kpt. Tomasz Szmyt,

nadanie stopnia aspiranta: mł. asp. Marcin Pawłowski,

nadanie stopnia starszego ogniomistrza: ogn. Łukasz Wieczorek,

stopień sekcyjnego: st. str. Robert Prosianowski.

stopień starszego strażaka: str. Dawid Boruch, str. Dawid Hejmej, str. Dominik Lewandowski, str. Paweł Brzykcy, str. Krzysztof Konarski, str. Przemysław Osikowski.

Nagroda pieniężna Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej: st. bryg,. Paweł Filipiak, st. kpt. Łukasz Adamowski, st. kpt. Marcin Konatowski, st. asp. Daniel Osmański. Nagroda pieniężna p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożanej w Żninie: mł. asp. Wojciech Molenda, mł. ogn. Olga Gawron, mł. ogn. Wojciech Chmielewski, Justyna Najzer, Marcin Kiernozek. Nagroda Starosty Żnińskiego: Zuzanna Piasecka.

